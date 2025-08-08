Многоквартирный дом отремонтируют по областной программе в Озерах

Капитальный ремонт пятиэтажного дома № 22 в микрорайоне 1 продолжается в Озерах. Объект включен в программу Фонда капитального ремонта Московской области.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев рассказал, что специалисты полностью обновили кровлю. Ее покрыли новым мягким рулонным материалом и выполнили гидроизоляцию. Капитальный ремонт затронул также внутренние коммуникации здания и внешний вид.

Наружная отделка выполнена керамогранитной плиткой, придающей фасаду не только привлекательный внешний вид, но и дополнительную защиту от ветра и дождя. На обустройство нового фасада ушло около двух тысяч квадратных метров плитки

Для утепления и звукоизоляции дома использована минеральная вата, которая надежно сохраняет температуру внутри помещений.

Капитальный ремонт дома должны завершить до наступления холодов.