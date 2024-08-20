Многоквартирные дома в Реутове подготовили к отопительному сезону на 80%

В городском округе Реутов завершается подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону. Управляющим организациям осталось менее двух недель для получения паспортов готовности для всех многоквартирных жилых зданий.

Сейчас 80% жилого фонда округа уже готов к холодам. Однако мониторинг состояния и оперативное реагирование на возникающие внештатные ситуации остаются важными задачами, которые выполняются на постоянной основе.

Специалисты управляющих компаний активно устраняют выявленные неисправности в конструкциях зданий, проводят ремонт стен, кровель и перекрытий. Также коммунальные службы приводят в порядок системы отопления, вентиляции и водоотведения, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей в зимний период.

Контроль за выполнением работ осуществляется специальной комиссией, в состав которой входят представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и надзорных органов. Это гарантирует высокое качество подготовки и безопасность жилых помещений в преддверии холодов.

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