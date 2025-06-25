Многоквартирные дома отремонтируют в Павловском Посаде

В округе реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, направленная на улучшение жилищных условий горожан. Одним из объектов, где работы уже подходят к завершению, стал двухэтажный дом № 36, расположенный на улице Фрунзе.

Этот дом преобразился благодаря комплексному подходу к ремонту, который затронул не только функциональные, но и эстетические аспекты здания. Прежде всего, специалисты провели работы по утеплению стен дома, используя теплоизоляционные материалы. Также была полностью заменена кровля.

После завершения основных работ по утеплению и замене кровли, строители приступили к штукатурным работам. Для обеспечения безопасности и удобства проведения работ вокруг дома были установлены строительные леса, а вся строительная площадка была огорожена специальной сеткой.

Особое внимание было уделено внешнему облику здания. Углы дома теперь украшают декоративные элементы. Балконы на втором этаже также были приведены в порядок, отремонтированы и покрашены.