Многофункциональный спортивный центр построят в Чехове к 2028 году. Он будет находиться на улице Полиграфистов.

Как рассказали в областном Минстрое, подрядчик ООО «Воздвижение» проведет инженерные изыскания, подготовит всю необходимую проектную документацию и построит здание будущего центра. Оно будет располагаться на улице Полиграфистов.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федерального и регионального бюджетов.

Строительство завершат к 2028 году.