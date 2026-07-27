Многофункциональный медкомплекс построят в поселке Трехгорка в 2027 году

В поселке Трехгорка в Одинцовском округе продолжается строительство многофункционального медицинского комплекса. Он объединит поликлинику, стационар и станцию скорой помощи.

Площадь восьмиэтажного здания составит почти 10 тысяч квадратных метров. В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, каждое — на 350 посещений за смену.

Жители смогут получать помощь по широкому спектру направлений, включая терапию, педиатрию, кардиологию, хирургию, травматологию, стоматологию, диагностику и профилактику заболеваний.

Кроме того, в комплексе разместят стационар на 50 коек и подстанцию скорой помощи на четыре автомобиля.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, готовность объекта составляет около 20%: уже завершены фундаментные работы и строительство подземной части, сейчас возводят надземную часть здания.

Окончание строительства запланировал на третий квартал 2027 года.