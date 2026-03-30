Многофункциональный медицинский центр построят в Мытищах к 2030 году

На строительной площадке будущего многофункционального медицинского центра в Мытищах подрядчик приступил к монтажу первого башенного крана. Всего на объекте планируется установить четыре таких механизма, которые обеспечат бесперебойную подачу материалов и ускорят возведение здания.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский подчеркнул, что работы развернули в рамках региональной государственной программы в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На площадке задействовано 86 рабочих и 14 единиц спецтехники. Подрядчик завершил работы по устройству «подбетонного» основания первого участка фундамента, ведется армирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций. Продолжаются работы по выносу инженерных сетей», – пояснил глава ведомства.

Масштабный медицинский комплекс возводят на улице Коминтерна. К 2030 году там появится современный комплекс общей площадью более 110 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 786 коек.

Новое здание существенно расширит возможности оказания медицинской помощи жителям региона. В составе больничного комплекса будут работать терапевтическое отделение, хирургия, травматология, региональный сосудистый центр и родильный дом.

Помимо жителей Мытищ, высококвалифицированную медицинскую помощь в учреждении смогут получать более миллиона человек из соседних округов, включая Пушкино, Щелково, Лобню, Фрязино, Долгопрудный и Королев.