Многофункциональный игровой центр открыли в Ленинском округе

Новая общественная зона появилась в жилом комплексе «Первый квартал». Центр для отдыха и развлечений под открытым небом занимает площадь около 8 тысяч квадратных метров и выполнен в форме большого круга.

Многофункциональное пространство включает в себя зоны для релаксации, занятий спортом, детских игр и многое другое. На территории высадили свыше 60 деревьев разных пород, включая груши, абрикосы, яблони, сирень, рябину, а также различные кустарники.

Центральным элементом стал девятиметровый канатный игровой комплекс, способствующий развитию моторики детей. Установлены спортивные тренажеры и столы для пинг-понга. Пространство разделено на различные зоны, учитывающие функциональные различия и потребности жителей любого возраста.

Площадка находится в открытом доступе и уже готова к эксплуатации. В ближайшие месяцы любой желающий сможет посетить новый игровой центр.

«Самое главное отличие этого многофункционального пространства в том, что каждый — начиная от разработчика, дизайнера и до строителя — вложил сюда чуточку своей души. Поэтому все пространство получилось гармоничным и наполненным любовью», — отметил руководитель по проектированию объекта «Первый Южный» группы компаний «ФСК» Михаил Кириллов.