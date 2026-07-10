Многоэтажный дом на Ново-Солдатской улице обновили в Волоколамске

Специалисты оштукатурили и покрасили цоколь дома, убрали посторонние надписи и незаконную рекламу, привели в порядок подъезды. Там, где это требовалось, покрасили стены, очистили подоконники и другие поверхности от вандальных надписей.

Наталья Козлова пообщалась с жителями дома, которые остались довольны работой управляющей компании.

«Для нас мнение жителей очень важно. Оно показывает, где решения уже сработали, а где еще требуется дополнительное внимание», — отметила глава Волоколамского округа.

Ранее в Волоколамске капитально отремонтировали дом № 30 на улице 50 лет Октября и дом № 6 на улице Горвал.