Многоэтажку начали восстанавливать после крупного пожара в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Устранение последствий пожара, который произошел 1 июня в доме № 41 на улице Почтовой в Звенигороде, продолжается. Фонд капитального ремонта Московской области и подрядная организация оказывают жителям поддержку и выполняют работы по восстановлению конструкций.

Комплексная бригада из 20 человек ведет демонтаж пострадавших участков крыши и вывоз поврежденных материалов. На объект направлена тяжелая техника: автокран большой грузоподъемности, контейнеровозы, грузовые машины и манипулятор.

Поврежденная кровля третьего подъезда демонтирована на 85 процентов, второго подъезда — на 25 процентов. Общий объем демонтированного покрытия превысил 650 квадратных метров, с крыши сняли около 110 кубометров мусора и отходов.

Одновременно ведутся работы по восстановлению стропильной конструкции крыши, разбору и вывозу уничтоженных огнем материалов. Пять мансардных квартир уже освободили от сгоревших вещей, в них начинаются восстановительные работы.