Многодетным жителям Подмосковья напомнили о комплексной онлайн-услуге

Многодетные семьи Подмосковья могу воспользоваться комплексной госуслугой по одному заявлению. С начала года с ее помощью подали более 20 тысяч заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, при помощи сервиса можно получить пять услуг в рамках одного заявления. Он доступен семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, которые проживают в Подмосковье.

Госуслуга позволяет оформить льготный статус, получить выплату на школьную форму, компенсацию за ЖКУ и социальную карту. Для этого нужно авторизоваться на интернет-портале через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Готовые социальные карты можно забрать в МФЦ, а бесплатное питание в школе назначают автоматически. Выплаты начисляют по указанным реквизитам.