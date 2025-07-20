Многодетным семьям в Шейно рассказали, когда построят дорогу

Возле деревни Шейно муниципального округа Истра, где семьи получили больше 300 земельных участков, состоялась встреча в формате выездной администрации. На ней власти рассказали жителям о сроках реализации первого этапа дорог.

По словам заместителя главы Истры Мурада Билалова, вопрос изначально являлся непростым, однако на сегодняшний день администрация провела необходимую подготовительную документационную работу. Первый этап обустройства подъездных путей выполнят в текущем году.

«Важно понимать, что работу здесь фактически пришлось начинать с нуля: формировать земельные участки под будущие дороги, проводить их кадастровую регистрацию, разрабатывать проектно-техническую документацию. Это вынужденный, необходимый комплекс мероприятий, на проведение которого нужно было время», — пояснил Билалов.

Он добавил, что в 2025 году обустроят 2,7 километра дорог с асфальтовым основанием внутри жилого массива. Работы планируется завершить к 15 ноября.

Также жителям рассказали о линиях уличного освещения. По словам заместителя главы Истры Анны Зубковой, курирующей вопросы ЖКХ, финансирование в 2025-м выделили и на эти задачи.

«Уличное освещение состоит не только из столбов, а из полноценной линии, отвечающей всем текущим стандартам и нормам. До конца ноября текущего года в многодетном массиве будет обустроено более трех километров уличного освещения в рамках реализации программы „Формирование современной комфортной городской среды“», — отметила она.

Зубкова добавила, что в стадии решения находится вопрос с водоснабжением. В 2023 году провели работы по бурению скважины. Сейчас идут проектные работы для будущей прокладки сетей водоснабжения.