Многодетным семьям в Чехове рассказали про правила пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями социальной защиты провели профилактические мероприятия с многодетными семьями муниципалитета. Они рассказали про правильное использование газовых приборов.

Специалисты обсудили с родителями правила безопасности при возникновении возгорания, заострили внимание на важности установки пожарных извещателей в жилых помещениях. Детям напомнили, как правильно действовать в экстренных ситуациях и к кому обращаться за помощью.

«Основной целью является доведение требования пожарной безопасности при обращении с газовыми приборами, электроприборами», — уточнил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горбачев.

Подобные мероприятия проходят в Чехове постоянно.

«Мы с этими семьями тесно знакомы, давно сотрудничаем, помогаем, сопровождаем, содействуем, подсказываем, направляем», — отметила специалист участковой социальной службы семейного центра «Маяк» Ксения Рябиничева.