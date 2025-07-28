Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах взамен земельного участка

Многодетные семьи Подмосковья могут получить денежные выплаты взамен земельного участка. Для этого на региональном портале работает специальный онлайн-сервис. С начала года им воспользовались более 10 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Подать заявку могут многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельный участок. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. Решение поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Подмосковья могут получать онлайн большое количество госуслуг.