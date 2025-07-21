Сегодня 14:58 Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Многодетные семьи Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению выплаты на школьную форму свыше 56 тысяч раз с начала года. Подать заявку на льготу можно
через «Госуслуги».
Как рассказали в региональном Мингосуправления, выплата предназначена для покупки одежду для школьников. Ее предоставляют на каждого обучающегося ребенка один раз в год. Размер поддержки составляет три тысячи рублей.
Подать заявление необходимо не позднее 5 декабря.
Услуга доступна на региональном портале в разделе
«Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Решение о назначении выплаты поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.
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