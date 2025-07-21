Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму

Многодетные семьи Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению выплаты на школьную форму свыше 56 тысяч раз с начала года. Подать заявку на льготу можно через «Госуслуги» .

Как рассказали в региональном Мингосуправления, выплата предназначена для покупки одежду для школьников. Ее предоставляют на каждого обучающегося ребенка один раз в год. Размер поддержки составляет три тысячи рублей.

Подать заявление необходимо не позднее 5 декабря.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Решение о назначении выплаты поступает в личный кабинет в течение семи рабочих дней.