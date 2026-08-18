Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму

Фото: В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ / Медиасток.рф

Депутаты Мособлдумы подвели итоги работы седьмого созыва и напомнили жителям о действующих мерах социальной поддержки. Так, в регионе установлена регулярная денежная помощь к началу учебного года для семей, воспитывающих трех и более детей.

Размер пособия на приобретение одежды для занятий составляет три тысячи рублей на каждого ученика. Для малообеспеченных родителей предусмотрена дополнительная сумма в размере семи тысяч рублей.

За последние пять лет базовую поддержку получили более 734 тысяч раз. Доплату с 2023 года оформили свыше 48 тысяч раз. Недавно областные законодатели расширили действие нормы на детей, которые проходят обучение в школах за пределами региона.

«В этом году Мособлдума приняла изменения в закон, благодаря которым выплату на школьную форму теперь могут получать и многодетные семьи, чьи дети обучаются в школах других регионов. Это важное решение, потому что право на поддержку должно зависеть от статуса семьи, а не от того, где учится ребенок», — отметил председатель парламента Игорь Брынцалов.

Адресную помощь оказывают и другим категориям жителей. По 13 тысяч рублей выделяют на учащихся из семей с детьми-инвалидами при невысоком доходе. Родственникам погибших участников СВО начисляют по 10 тысяч рублей.

Все средства переводятся автоматически без сбора дополнительных справок. На данный момент пособиями охвачены 96 тысяч подмосковных учащихся. При отсутствии автоматического зачисления граждане могутправить запрос через региональный портал госуслуг.