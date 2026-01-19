Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму

Многодетные семьи Подмосковья могут оформить выплату на приобретение одежды для школьников. На минувшей неделе в регионе подали онлайн свыше 4,3 тысячи таких заявок.

Выплата в размере трех тысяч рублей положена каждому учащемуся один раз в году. Этот сервис вошел в список наиболее популярных на сайте государственных услуг за прошедшие семь дней.

На первом месте оказалась выписка из домовой книги, которую оформили свыше 16,1 тысячи раз. На второй строчке оказалась запись для участия в ЕГЭ и ОГЭ (более 12,8 тысячи заявок).

Кроме того, в рейтинг попали услуги по выдаче и замене социальных карт жителя Подмосковья (свыше 11,8 тысячи), а также обслуживание транспортных карт «Стрелка» (около 5,2 тысячи заявлений).

В общей сложности на портале доступны более 400 услуг как для жителей, так и для бизнеса. Желающие могут получать услуги дистанционно через приложение «Добродел».

Пользователям понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА.