Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму

Многодетные семьи Подмосковья могут подать онлайн-заявки на выплаты на приобретение одежды для школьников . За неделю сервисом воспользовались более 4,8 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выплату предоставляют одному из родителей на каждого обучающегося один раз в год. Ее сумма составляет три тысячи рублей. Заявку необходимо подать не позднее 5 декабря текущего года.

В топ самых востребованных госуслуг в Подмосковье также входят запись в колледж, выписка из домовой книги, выдача социальных карт и запись в школу.

Жители Подмосковья могут получать госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».