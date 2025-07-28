Сегодня 10:05 Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму Фото: День знаний в гимназии № 17 Королева / Медиасток.рф
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выплату предоставляют одному из родителей на каждого обучающегося один раз в год. Ее сумма составляет три тысячи рублей. Заявку необходимо подать не позднее 5 декабря текущего года.
В топ самых востребованных госуслуг в Подмосковье также входят
запись в колледж, выписка из домовой книги, выдача социальных карт и запись в школу.
Жители Подмосковья могут получать госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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