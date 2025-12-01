Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах для покупки школьной формы

Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплаты для покупки школьной формы. Подать заявку на этот вид поддержки можно до 5 декабря.

Выплата предназначена для детей, которые обучаются по программам начального, основного и среднего общего образования. Ее размер составляет три тысячи рублей.

«В этом году такую выплату получили многодетные семьи Подмосковья на более 160 тысяч детей. Основная часть выплат направлена семьям проактивно перед началом учебного года в августе, но если автоматически выплата не поступила, то можно подать заявление до 5 декабря», — сказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплату предоставляют одному из родителей один раз в год. Для учащихся девятого или 11 класс необходимо подать заявку до окончания текущего учебного года.

Подать заявку можно в МФЦ или онлайн по ссылке.