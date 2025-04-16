Многодетным семьям Одинцова разрешат бесплатную парковку в Подмосковье

Многодетные семьи получат разрешение на бесплатную парковку на платных автостоянках региона, сообщило Министерство транспорта Московской области. Льготу предоставят многодетным и приемным семьям, у которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет, а также тем, кто достиг совершеннолетия, но продолжает обучение в образовательных учреждениях по очной форме до 23 лет.

При первом обращении пользователю необходимо зарегистрировать свое транспортное средство в реестре, который дает право на бесплатное использование платных парковок в Подмосковье. Запись будет действовать для многодетной семьи в течение двух лет с момента регистрации автомобиля. Для опекунов и приемных родителей этот срок составляет один год. Через 11 месяцев после первичной регистрации потребуют подтвердить право на льготу, чтобы продлить ее на указанный срок.

Стоит обратить внимание, что на одну семью может быть выдано только одно разрешение на один легковой автомобиль категории М1 или М2. На данный момент льготу получили 19 человек.

Чтобы оформить заявку, нужно зайти на страницу соответствующей услуги и выбрать опцию «Внесение в реестр транспортных средств». При подаче заявления необходимо предоставить ряд документов, включая паспорт, СНИЛС, свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие их обучение по очной форме. Услуга предоставляется бесплатно в течение шести рабочих дней, и получить ее можно как в электронном виде, так и лично в МФЦ. Результат будет направлен в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Кроме того, в рамках данной услуги имеется возможность исключить транспортное средство из реестра или внести в него изменения. Изменения могут потребоваться, если заявитель сменил имя, фамилию или отчество, место жительства или государственный регистрационный номер автомобиля. Автомобиль будет исключен из реестра в случае смены собственника или снятия с регистрации в Госавтоинспекции, а также если заявитель утратил право на бесплатное пользование парковочным местом.