Многодетных мам и жен участников СВО наградили ко Дню беременных в Подольске

Пятерых многодетных мам и беременных женщин, жен участников спецоперации наградили в Подольске. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Октябрь». Коллективы учреждения подготовили тематическую музыкальную программу.

Женщин поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин. Он вручим им благодарственные письма.

Также сотрудники Подольского роддома организовали познавательно-развлекательную программу. Специалисты в области акушерства и гинекологии провели тематические лекции.

Участницам мероприятия рассказали об этапах беременности, для них провели мастер-классы по уходу за новорожденным. Также они могли получить индивидуальные консультации по грудному вскармливанию.

Кроме того, среди собравшихся разыграли косметические наборы для новорожденных, стульчики для кормления и сертификаты на бесплатное размещение в послеродовых палатах повышенной комфортности и фотосессию для беременных.

«Продолжим и дальше поддерживать активных женщин, подающих пример лучших традиций материнства», — отметил Алексей Никулин.