Многодетным семьям Подмоковья напомнили о выплатах взамен земельного участка

С начала 2026 года более 3,4 тысячи заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка подано на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Многодетные семьи, стоящие в очереди на земельный участок, могут подать заявление на услугу «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления на портале в разделе «Земля» — «Другое».

Уведомление о необходимости предоставить согласие на обработку персональных данных поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на региональном портале. Решение будет доступно в личном кабинете в течение 15 рабочих дней.

Также на региональном портале доступна услуга «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям». Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.