Многодетные семьи в Лосино-Петровском провели субботник | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:35 Многодетные семьи в Лосино-Петровском провели субботник Телеканал «360»

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Субботник провели на участках, выделенных многодетным семьям в Лосино-Петровском. Участки в деревне Кармолино были завалены спиленными деревьями, ветками и выкорчеванными корневищами.

Более 50 многодетных семей из Лосино-Петровского вскоре смогут начать строительство жилья на выделенных по госпрограмме землях в деревне Кармллино. На субботнике общими усилиями убрали не только валежник, но и выровняли землю под начало строительства.

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«В дальнейшем здесь представители бизнеса вместе с инициативной группой обсудят вопросы минимизации затрат на строительство домов. Я надеюсь, что бизнес придет сюда для помощи многодетным семьям», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

К наведению порядка на участках присоединились глава округа, представители администрации, волонтеры, жители и предприниматели. Для участников субботника работала полевая кухня, а для детей провели интерактивную программу.

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