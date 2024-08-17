Три многодетные семьи из Шатуры получили сертификаты на земельные участки

Заместитель главы администрации Анна Глухова вручила трем многодетным семьям из Шатуры сертификаты на землю в деревнях Бордуки и Дмитровка. Еще семь участков раздали в округе с начала года.

Семья Василенко выбрала участок в деревне Дмитровка. Родители воспитывают сына Илью, двойняшек Алену и Юлю, дочь Милену. Сейчас они живут в трехкомнатной квартире в Мишеронском, но мечтают о собственном доме.

«Участок у нас хороший, сухой, ровный. Планируем строить дом. В администрации нам помогали подобрать землю. Мы несколько раз выезжали на место, прежде чем определиться с участком. Оформили все быстро и без проблем», — рассказала Гузель Василенко.

Еще две многодетные семьи выбрали участки в деревне Бордуки.

«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — отметила Анна Глухова.

Семь семей, которые воспитывают трех и более детей, получили участок с начала года. Еще семь родителей подали заявление на земельный сертификат. Они ожидают подбора подходящего участка. Всего 193 семьи стоят в очереди на землю в городском округе Шатура.

Напомним, родители получают сертификат в рамках закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

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