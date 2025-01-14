Многодетные семьи в Чехове получили сертификаты на приобретение жилья

Глава семьи Виталий Чебанов выразил благодарность за такую меру поддержки. «Семья у нас большая — девять человек. До этого приходилось жить в квартире, а теперь хотелось бы построить себе дом», — поделился он.

Во дворце культуры «Дружба» в литературно-музыкальной гостиной сертификаты получили уже шесть многодетных семей. Для каждой из них — это очень хорошее подспорье, чтобы сделать свою жизнь лучше.

«На самом деле мы не ожидали, что этот момент когда-то наступит. Это просто что-то недосягаемое. Некоторые люди к этому всю жизнь идут, а нам посчастливилось. На самом деле, немного времени прошло, и нам дали этот сертификат. Теперь мы сможем приобрести что-то свое», — порадовалась семья Кузнецовых.

Кроме сертификатов, глава городского округа Михаил Собакин вручил многодетным семьям сладкие подарки.