Многодетные семьи Подмосковья получили 3,4 млрд рублей взамен земельных участков

С 2024 года многодетные семьи Подмосковья могут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Такой вариант поддержки выбрали 76% семей, имеющих право на получение земли.

По данным Министерства социального развития региона, выплату уже получили более 8,5 тысячи семей. Общая сумма перечисленных средств превысила 3,4 миллиарда рублей.

Полученные деньги семьи могут использовать по своему усмотрению. В частности, средства можно направить на погашение ипотеки, строительство или улучшение жилья, а также образование детей.

Оформление выплаты полностью переведено в электронный формат. Документы подаются онлайн, а информацию о рассмотрении заявления можно отслеживать через региональный портал госуслуг.

Одним из условий получения выплаты является постоянная регистрация родителей в Московской области на протяжении не менее 10 лет.

Подать заявление на получение денежной выплаты взамен земельного участка можно на региональном портале государственных услуг.