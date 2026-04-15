Многодетные семьи Подмосковья подали около 10 тысяч заявлений на выплаты

С начала года многодетные семьи в Московской области подали около 10 тысяч электронных заявлений на получение ежегодной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Ежегодно на каждого ребенка, обучающегося в государственных образовательных организациях Московской области, начисляется по семь тысяч рублей.

Если семья уже получает услугу в проактивном режиме, то подавать отдельное заявление не нужно — выплаты будут поступать автоматически. Однако если семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал учебу в школе в другом населенном пункте региона, необходимо оформить заявку.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Заявление может подать один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, то на каждого ребенка следует оформить отдельное заявление.

