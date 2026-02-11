Многодетные семьи Подмосковья оформили онлайн более 5 тысяч выплат с начала года

В Подмосковье многодетные семьи могут оформить ежегодную денежную выплату онлайн. С начала года через региональный портал государственных услуг подали свыше пяти тысяч таких обращений.

Сервис «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» размещен в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным».

Оформить ее может один из родителей ребенка, обучающегося в государственной образовательной организации региона. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже установленного прожиточного минимума. Размер ежегодной помощи составляет семь тысяч рублей.

Для подачи заявки нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Обратиться за услугой вправе один из родителей либо законный представитель.

Если в семье воспитывают несколько школьников младше 18 лет, заявление оформляют отдельно на каждого.

Если семья уже подключена к проактивному формату получения услуги, дополнительно обращаться не требуется — средства перечислят автоматически. Однако при недавнем переезде в Московскую область или переводе ребенка в школу в другом населенном пункте Подмосковья заявку необходимо подать заново.

Решение по обращению поступает в личный кабинет пользователя в течение семи рабочих дней.