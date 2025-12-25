Многодетные семьи Подмосковья оформили онлайн более 41 тысячи выплат с января

Многодетные семьи Подмосковья могут оформить специальную выплату онлайн. С начала года сервисом на региональном портале государственных услуг воспользовались более 41 тысячи раз.

Право на ежегодную денежную помощь в размере семи тысяч рублей имеют многодетные семьи, в которых есть школьники. Необходимо, однако, убедиться, что доход на каждого человека не превышает региональную величину прожиточного минимума.

Если семья получает выплату в проактивном режиме, деньги перечисляют автоматически.

В ряде случаев, однако, необходимо оформить обращение. Это требуется, например, если семья недавно переехала в Московскую область или ребенок пошел в школу в новом населенном пункте на территории региона.

Оформить заявку можно на портале государственных услуг в разделе «Многодетным и малообеспеченным». Заявителю, которым может быть один из родителей или законный представитель, необходимо авторизоваться, заполнить электронную форму и приложить документы.

Важно отметить, что если в семье несколько детей школьного возраста, то заявление следует подать на каждого ребенка отдельно.