Еще 354 многодетные семьи получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

С начала 2026 года 354 многодетные семьи из 29 городских и муниципальных округов Московской области получили бесплатные земельные участки. Министерство имущественных отношений региона отмечает, что работа по поддержке семей с детьми ведется системно и масштабно.

В муниципалитетах Подмосковья поставлена задача обеспечить многодетные семьи землей. С момента запуска программы уже 39 399 семей обрели свои участки, и это число продолжает расти. В очереди на получение земли остается 12 465 семей.

Особое внимание уделяется наличию свободных территорий. В муниципалитетах, где ощущается нехватка земли, специалисты подбирают подходящие варианты в соседних округах. На данный момент готово 3 129 наделов, еще 2 101 находятся в процессе юридического оформления.

Лидерами по количеству выданных участков за последние четыре месяца стали Одинцовский округ (49 семей), Подольск (46), Истра (38), Серпухов (28) и Дмитровский (25).

Получив землю, семьи начинают воплощать мечту о собственном доме. Яркий пример — семья Зименковых из городского округа Коломна. В июне 2023 года они получили участок в селе Никульское. «К выбору места расположения участка мы подошли основательно! Рассмотрев различные варианты, предложенные администрацией округа, мы остановились на с. Никульское, так как до этого населенного пункта от Коломны 20 минут езды, можно добраться общественным транспортом, наличие дороги, электричества и, как впоследствии выяснилось, прекрасный вид с террасы своего собственного дома!» — делятся они.