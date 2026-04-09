Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах на школьную форму

С начала года многодетные семьи Московской области подали более 26 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на одежду для школьников, как сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Выплата предназначена для одного из родителей в многодетной семье на каждого учащегося и предоставляется один раз в год. Сумма выплаты составляет 3 000 рублей. Заявление нужно подать до 5 декабря текущего года.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Решение о назначении выплаты или об отказе в ее предоставлении придет в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Выплата поступит на указанный в заявлении расчетный счет не позднее 20 декабря текущего года.