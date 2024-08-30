Многодетные семьи из Подольска получили канцелярские наборы для первоклассников

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Многодетные и малообеспеченные семьи из Подольска получили наборы канцелярии для первоклассников. Рюкзаки дарят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Школьные рюкзаки семьям вручили заместитель главы городского округа Подольск, представители администрации и муниципальные депутаты. В ранцах — тетради, обложки, альбом для рисования, цветная бумага, краски, кисточки и пеналы.

Степан Сальников пойдет в первый класс в школу № 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка. Он увлекается футболом и также получил рюкзак с принадлежностями.

Заместитель главы Вадим Буров навестил семью участника специальной военной операции. Мама воспитывает троих детей. Младшая получила ранец первоклассника, а 14-летняя сестра и девятилетний брат — фитнес-браслет и кимоно.

Отметим, в городском округе Подольск особое внимание уделяют семьям и родным военнослужащих.

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Petrov Sergey/news.ru

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