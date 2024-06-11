Многодетные семьи из Одинцова получат земельные участки в Рузе

Фото: МИО МО

Два участка общей площадью более восьми гектаров, расположенные вблизи деревень Щелканово и Самошкино Рузского городского округа передали в собственность муниципалитета. Землю под строительство домов получат многодетные семьи из Одинцовского городского округа.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в Одинцовском городском округе земельный фонд ограничен, поэтому многодетные семьи смогут получить землю в Рузе.

«В результате этой передачи 60 многодетных семей администрация сможет обеспечить землей», — пояснила Адигамова.

В ведомстве добавили, что с начала реализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков в Одинцовском городском округе уже обеспечили участками порядка 950 многодетных семей.

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