Многодетные семьи из Дмитрова получили канцелярские наборы в школу

Местное отделение партии «Единая Россия»
Фото: Местное отделение партии «Единая Россия»

Многодетные и малообеспеченные семьи получили наборы канцелярии в рамках проекта «Собери ребенка в школу». Ребятам вручили ранцы на мастер-классе по украшению шоколадницы в Музее Дмитровской лягушки.

Мастер-класс по украшению шоколадницы провели член партии «Единая Россия» Юлия Хазова и депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Они показали ребятам, как правильно вырезать и приклеивать декоративные элементы.

В конце мероприятия депутаты вручили детям портфели с канцелярскими принадлежностями и поздравили с наступающим Днем знаний.

«Ребята, желаю, чтобы школьный год стал для вас временем увлекательных открытий, радостных мгновений и блестящих успехов. Пусть ваши дни будут наполнены яркими впечатлениями, дружескими улыбками и бесценными знаниями. Уверена, что школьные принадлежности, которые находятся в вашем портфеле, непременно окажутся полезными в дальнейшем. Учитесь старательно и с усердием, ведь именно вы — будущее нашей страны», — сказала Марина Шевченко.

Каждый желающий может принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и принести наборы канцелярии в приемную местного отделения партии «Единая Россия». Она расположилась в доме № 4 на улице Лиры Никольской в Дмитрове и работает по будням с 9:00 до 18:00. Отметим, что инициатива продлится до 1 сентября.

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