Многодетные семьи и юбиляров совместной жизни наградили в Волоколамске
День семьи, любви и верности отпраздновали в Волоколамском кремле. На мероприятии наградили многодетных и пары юбиляров совместной жизни.
Главные герои торжества — многодетные семьи, а также супруги, отметившие изумрудные, золотые и бриллиантовые свадьбы. В числе последних было Илья Евгеньевич и Марина Олеговна Смуровы. Они вместе уже 40 лет: имеют двоих детей и четверых внуков. Смуровым вручили медаль «За любовь и верность».
Перед собравшимися выступили музыкальные и вокальные коллективы Волоколамска. Все номера были подобраны под концепцию семейного праздника.
«Сегодня у нас формат мероприятия был выбран так, что и ведущие и артисты — это люди, для которых семья — не пустой звук. Это многодетные семьи, семьи, которые недавно в браке и люди с большим опытом. Отец Ефимий со своей супругой — ведущие сегодняшнего праздника. Они тоже многодетная семья, которая живет и работает в нашем округе», — рассказала заместитель главы Волоколамского городского округа Марина Марнова.
Занятие по душе на празднике могли найти все — от мала до велика. На площадке проходили детские мастер-классы, а также выставка картин и ярмарка ремесел.
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