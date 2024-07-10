Многодетные семьи и юбиляров совместной жизни наградили в Волоколамске

День семьи, любви и верности отпраздновали в Волоколамском кремле. На мероприятии наградили многодетных и пары юбиляров совместной жизни.

Главные герои торжества — многодетные семьи, а также супруги, отметившие изумрудные, золотые и бриллиантовые свадьбы. В числе последних было Илья Евгеньевич и Марина Олеговна Смуровы. Они вместе уже 40 лет: имеют двоих детей и четверых внуков. Смуровым вручили медаль «За любовь и верность».

Перед собравшимися выступили музыкальные и вокальные коллективы Волоколамска. Все номера были подобраны под концепцию семейного праздника.

«Сегодня у нас формат мероприятия был выбран так, что и ведущие и артисты — это люди, для которых семья — не пустой звук. Это многодетные семьи, семьи, которые недавно в браке и люди с большим опытом. Отец Ефимий со своей супругой — ведущие сегодняшнего праздника. Они тоже многодетная семья, которая живет и работает в нашем округе», — рассказала заместитель главы Волоколамского городского округа Марина Марнова.