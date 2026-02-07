Многодетные матери вышли на борьбу со снегом в Красногорске

Сегодня утром в микрорайоне Изумрудные холмы города Красногорск было особенно оживленно. У начальных школ и детских садов местные жительницы вместе с дворниками расчищали территорию от снега. Среди активных участниц были многодетные матери, у одной — трое детей, у другой — четверо.

Заместитель директора образовательного комплекса Светлана Ахмерова отметила: «Молодцы, родители помогают. Сейчас боремся со снегом». Она подчеркнула, что основная задача — обеспечить безопасность и чистоту проходов в школу, а также расчистить все эвакуационные пути. В школе для этого есть все необходимое: снегоуборочные машины, лопаты, скребки и метелки.

Инициатива исходит от самих родителей. Они выходят на уборку практически каждый день, с удовольствием расчищая игровые площадки. Это нужно для того, чтобы детям было комфортно гулять и кататься с горок.