Многодетную семью Никитиных в Коломне поздравили с юбилеем совместной жизни

Многодетную семью Никитиных из Коломны наградили медалью «За любовь и верность». В этом году Надежда и Александр празднуют юбилей совместной жизни.

Надежда и Александр познакомились полвека назад. В 1974 году он был студентом ветеринарного института, а она училась на повара.

«Свадьба была у нас на Красную горку. Мы, конечно, были молодые, этому не верили. Это мама моя подсказала, что надо брак заключать именно в этот день, потому что это благословение от небес», — рассказали супруги.

В 1987 году пара из Украины переехала в Подмосковье. Александр отучился на пчеловода, а Надежда устроилась в столовую санатория. В браке родились три дочки. Своих детей Никитины воспитывали в любви, приучали к труду и уважению к старшим.

Сейчас Надежда и Александр могут похвастаться четырьмя внуками: Татьяна, Максим, Дима и Марина помогают бабушке и дедушке во всем. Хозяйство у Никитиных большое: овцы, свиньи, куры, кролики и пасека. По вечерам большая семья собирается за столом, пьют чай с медом и поют песни.