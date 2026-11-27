В преддверии Дня матери в Волоколамске состоялся праздничный концерт «Для самой дорогой». Одним из центральных событий мероприятия стало награждение женщин за заслуги в воспитании детей и сохранении семейных традиций.

С наступающим праздником матерей и бабушек поздравила заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова. Она поблагодарила женщин за заботу, терпение и внимание, которые они ежедневно дарят своим детям.

В ходе торжественной церемонии орденом Московской области «Родительская доблесть» наградили супругов Светлану и Юрия Куленок, воспитывающих семерых детей. Младшему ребенку в семье два года, старшему — 18 лет.

Благодарственные письма администрации Волоколамского округа за материнский труд получили Елена Гудкова, Наталья Федюк и Ирина Баранова.

«Материнский труд всегда будет оставаться одним из самых почетных и значимых. Особые слова благодарности хочу адресовать многодетным мамам Волоколамского округа, женщинам, которые стали приемными матерями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также матерям, чьи сыновья сейчас защищают нашу Родину в рамках специальной военной операции. Вы воспитали настоящих героев», — отметила Надежда Большакова.

К поздравлениям присоединилась председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева. Грамоты «Успех в единстве поколений» регионального отделения партии «Единая Россия» вручили Галине Мартыновой и Оксане Горчаковой.

Для гостей выступили творческие коллективы Волоколамского округа. Завершился концерт исполнением песни «Мама — первое слово».

«У нас с мужем семеро детей. Конечно, это большая ответственность, но мы справляемся благодаря помощи моей мамы, Клавдии Климовой. Это огромное счастье — видеть, как растут и развиваются наши дети. Когда получаешь такую высокую оценку, понимаешь, что все делаешь не зря. Это вдохновляет и придает силы воспитывать детей достойными людьми», — поделилась многодетная мама Светлана Куленок.