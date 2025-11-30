Многодетную семью из Серпухова наградили орденом Родительской славы

Семья Архиповых-Крюковых из Серпухова награждена орденом Родительской славы. Торжественная церемония вручения состоялась в Доме правительства Московской области в рамках мероприятия, посвященного Дню матери.

Эта высокая государственная награда стала признанием значительного вклада супругов в воспитание их детей, а также символом родительской мудрости и безграничной заботы, которую они ежедневно проявляют.

Коллектив дошкольного отделения «Ласточка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эффективная школа» гордится достижениями семьи Архиповых-Крюковых и искренне желает им крепкого здоровья, дальнейших успехов и семейного благополучия.

Орден Родительской славы — это не только личная победа семьи, но и вдохновляющий пример для всех нас. Он напоминает о важности ценности семьи, взаимоподдержки и воспитания детей с любовью и заботой.