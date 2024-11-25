Многодетную семью из Домодедова наградили орденом «Родительская слава»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил многодетные семьи региона государственными и областными наградами. Среди них семья Михалевых из Домодедова, которой был вручен орден «Родительская слава».

У Натальи и Андрея Михалевых десять детей, а их старшие дочери также стали многодетными мамами.

Медаль ордена «Родительская слава» получила еще одна семья из Домодедово — Анастасия и Михаил Рассолька, воспитывающие пятерых детей. Награды вручил лично губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье проживает более 112 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад их было в четыре раза меньше. Важно поддерживать семейные ценности и делать все возможное, чтобы многодетных семей становилось больше, предоставляя им внимание, поддержку и заботу на всех уровнях власти.

Накануне Дня матери глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с многодетными мамами. Она отметила, что такие женщины, посвятившие свою жизнь воспитанию детей и созданию семейного уюта, заслуживают особого уважения.

«Большие и дружные семьи являются основой крепких семейных ценностей. Я рада, что в Домодедове создаются все условия для полноценного воспитания детей», — сказала Евгения Хрусталева.

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