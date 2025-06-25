Многодетной семье в Павловском Посаде газифицировали дом по льготной программе

Семья Чернышевых из Павловского Посада получила возможность газифицировать дом по льготной программе. Дополнительная мера поддержки включает в себя бесплатные работы до границ участка и внутри него.

Дмитрий и Наталья вместе с тремя сыновьями долгое время планировали переезд, однако проведение газа оказалось для них финансово сложным.

«Когда я начал строить дом, то думал, что газ мы сразу провести не осилим, поэтому предусмотрел два котла — электрический и газовый. Потом услышал про льготную газификацию, подали заявку. Но отопление продолжал готовить под электрический котел, так как в эту зиму было решено переехать точно. А тут — раз, и заявку одобрили, да еще все бесплатно сделали. Мне даже электрический котел не пригодился. Теперь в июле планируем переехать! Без льготы я не знаю, когда бы смогли провести газ!» — рассказал Дмитрий Чернышев, глава семьи.

Многодетной семье бесплатно провели газ до участка, а также предоставили субсидию на покупку оборудования до 80 тысяч рублей. Участники программы должны быть собственникам жилья и прописаны в доме.

Подробнее о льготах можно узнать на официальных порталах. Подать заявку можно на сайте РПГУ.