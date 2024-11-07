Многодетной семье в Лосино-Петровском округе подарили щенка корги

В деревне Кармолино городского округа Лосино-Петровский сообщество многодетных семей подарило семье Краюшкиных щенка породы Корги. Этот подарок был сделан по инициативе активиста сообщества Михаила Пономарева, который надеется, что щенок станет верным другом для детей и поможет маленькому Ванечке преодолеть страх перед собаками.

Руководитель всероссийского движения Корги отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев также откликнулся на просьбу о помощи. Он предоставил Краюшкиным ценные советы по уходу и воспитанию щенка, а также поделился тонкостями дрессировки. Специалисты Корги отряда взяли шефство над семьей, помогая им пройти полный курс обучения Катюши и освоить специальную реабилитационную методику.

«Это замечательный подарок! Я очень благодарна Михаилу и сообществу многодетных семей за то, что воплотили мечту ребенка в реальность!» — поделилась мама.

Стоит отметить, что Корги — это игривые и добродушные собаки, которые отлично ладят с детьми. Старшие братья Вани предложили назвать нового питомца Катюшей, и теперь вся семья с нетерпением ждет возможности провести время с новым другом.

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