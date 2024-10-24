Многодетной семье в Дмитрове провели газ в дом по льготной программе

В Дмитровском округе многодетной семье подключили газ в дом по президентской программе «Социальная газификация». Муниципалитет помог родителям провести работы внутри участка и возместил покупку оборудования до 80 тысяч рублей.

В Дмитрове газифицировали уже 194 населенных пункта, в том числе ресурс появился в селе Орудьево у многодетной семьи.

«Очень благодарны нашему президенту, что он сделал льготу для многодетных семей. В нашем селе газ есть около 10 лет. В нашем треугольнике — у нас тупиковая улица — мы первые. В дом собираемся заезжать через месяц. Конечно, очень рады, потому что газ — это экономия ресурсоспособности человека и времени», — прокомментировала хозяйка дома Любовь Алексеевна.

Газ в дом завели бесплатно, а компенсацию в 80 тысяч рублей семья потратила на покупку настенного котла российской марки Moguchi, шлангов и домового регуляторного пункта.

«С начала программы в нашем округе к газу подключили более 2000 домов и заключили более 8,5 тысячи договоров на газификацию домовладений. Подмосковье — первый регион, где по поручению губернатора Андрея Воробьева начала действовать дополнительная мера поддержки для населения на социальную газификацию. Она включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Уточнить, кому положены льготы, можно по ссылке. Документы на подключение принимают в МФЦ, на портале госуслуг и на сайте Мособлгаза. Там же размещена интерактивная карта работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи многодетным семьям в Подмосковье.

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