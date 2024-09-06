Многодетной семье из Орехово-Зуева провели газ по льготной программе

Многодетной семье Астафьевых из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа подключили голубое топливо на льготных условиях. Глава семейства подал заявку на портале Госуслуг в рамках программы социальной газификации.

Программа социальной газификации действует в Подмосковье с февраля 2022 года.

Недавно у супругов Анфаловых родился третий ребенок. Они воспользовались льготой для многодетных семей.

«Газа у нас не было, и отапливались мы конвекторами. Надеялись, что сможем протопить первый этаж, закрывали второй, но конвекторами невозможно было протопиться. Мы благодарны президенту за такую программу, потому что не каждая семья может позволить себе выделить деньги, чтобы провести газ. И, конечно, благодарны „Мособлгазу“. Все сделали хорошо», — рассказала многодетная мама Ольга Астафьева.

С момента реализации программы в Орехово-Зуевском городском округе 1735 домов подключили к газу, 28 из которых — на льготных условиях.

«Мы продолжаем прием заявок на социальную газификацию. Сегодня данный адрес газифицируем на льготных условиях. Строительство газопровода до границ участка, строительство газопровода внутри участка и пусконаладочные работы проводились бесплатно», — прокомментировал начальник аварийно-диспетчерского участка Павлово-Посадской РЭС Владислав Борисов.

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