Многодетной семье из Коломны бесплатно подключили газ по президентской программе

Многодетная семья Никифоровых из городского округа Коломна подключила строящийся дом к газоснабжению по программе социальной газификации. Газопровод до границы участка подвели бесплатно, а работы внутри домовладения выполнили благодаря дополнительным мерам поддержки для многодетных семей.

Анна и Игорь Никифоровы воспитывают троих детей и сейчас живут в небольшой квартире в селе Лукерино. Чтобы улучшить жилищные условия, супруги приобрели участок в деревне Семибратское и начали строительство собственного дома. Одним из важных этапов стало подключение газа.

О возможности бесплатно провести газ семье рассказали знакомые. В апреле 2024 года Никифоровы подали заявление на участие в программе социальной газификации через региональный портал госуслуг, а уже через несколько дней получили положительное решение.

«Мы живем в небольшой квартире, где нам катастрофически не хватало места, поэтому решили построить дом в деревне Семибратское. Друзья подсказали, что как многодетная семья мы имеем право на бесплатную газификацию. Подали заявление, и примерно через 10–12 дней получили одобрение», — рассказала жительница городского округа Коломна Анна Никифорова.