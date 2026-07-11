Многодетной семье из Коломны бесплатно подключили газ по президентской программе
Многодетная семья Никифоровых из городского округа Коломна подключила строящийся дом к газоснабжению по программе социальной газификации. Газопровод до границы участка подвели бесплатно, а работы внутри домовладения выполнили благодаря дополнительным мерам поддержки для многодетных семей.
Анна и Игорь Никифоровы воспитывают троих детей и сейчас живут в небольшой квартире в селе Лукерино. Чтобы улучшить жилищные условия, супруги приобрели участок в деревне Семибратское и начали строительство собственного дома. Одним из важных этапов стало подключение газа.
О возможности бесплатно провести газ семье рассказали знакомые. В апреле 2024 года Никифоровы подали заявление на участие в программе социальной газификации через региональный портал госуслуг, а уже через несколько дней получили положительное решение.
«Мы живем в небольшой квартире, где нам катастрофически не хватало места, поэтому решили построить дом в деревне Семибратское. Друзья подсказали, что как многодетная семья мы имеем право на бесплатную газификацию. Подали заявление, и примерно через 10–12 дней получили одобрение», — рассказала жительница городского округа Коломна Анна Никифорова.
Газопровод к границе земельного участка специалисты подвели вскоре после одобрения заявки. Однако подключение дома пришлось отложить, поскольку строительство еще не было завершено. За два года семья выполнила основные строительные работы, подготовила инженерные коммуникации и установила необходимое оборудование. Газ в дом был пущен 6 июля.
Для АО «Мособлгаз» Никифоровы стали трехтысячной семьей, подключенной по программе социальной газификации. Помимо бесплатного подведения газа и выполнения работ внутри участка, многодетная семья получила компенсацию в размере 80 тысяч рублей на приобретение газового оборудования.
«Благодаря льготной программе все работы по газификации на территории участка и в доме нам не стоили ни копейки. Кроме того, нам выделили компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Мы немного добавили собственных средств, чтобы приобрести более качественное оборудование», — отметила Анна Никифорова.
После подключения газа семья сможет продолжить внутреннюю отделку дома независимо от времени года. Впереди — завершение ремонта, переезд и долгожданное новоселье. По словам супругов, участие в программе социальной газификации позволило значительно приблизить исполнение мечты о просторном и комфортном доме для всей семьи.