Многодетной семье из Чехова газифицировали дом по социальной программе

В конце прошлого лета семья подала электронную заявку на догазификацию дома, но возникли трудности в связи с большим объемом файлов. Представитель Мособлгаза помог решить проблему и рассказал о дополнительной помощи при покупке оборудования.
Данила и Ольга Тризновых воспитывают девятерых детей: старшая дочь Александра занимается фундаментальной физикой, дочери Виктория и Анастасия совмещают учебу и работу, а Олег, который учится в колледже имени Никулина в Подольске, сможет получить должность в Мособлгазе. Также у пары есть младшие дети: Святослав, Анна и Сергей — школьники, Захар в этом году только пойдет в первый класс, а Марк посещает детский сад.
Благодаря президентской программе социальной газификации коммуникации до участка проложили бесплатно. Чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, необходимо подать заявку на сайте Госуслуг.
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