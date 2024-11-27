Многодетная семья в Коломне получила жилищный сертификат

Семья Афанасьевых из Коломны переехала в новый дом благодаря жилищному сертификату. Теперь 10 детей и их родители могут жить в просторном доме в Пирочах.

У семьи Афанасьевых есть четыре сына и шесть дочерей. Старший сын Дмитрий уже живет своей семьей, а когда все собираются вместе, то уже не нужно звать гостей — их и так много. Раньше дом был тесным для такой большой семьи, но теперь все изменилось.

В этом году семья получила помощь по государственной программе «Жилище» и приобрела новый дом. Юлия Афанасьева, мама детей, смогла не только заботиться о семье, но и учиться. Четыре года назад она закончила университет, получив диплом воспитателя детского сада.

Кроме того, Юлия работала техником-лаборантом на строительстве Крымского моста, а ее сын Дмитрий участвовал в его возведении. Недавно семья получила подарок от главы округа Александра Гречищева — тактический спальный мешок для одного из старших сыновей, который скоро вернется в зону специальной военной операции.

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