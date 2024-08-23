Многодетная семья Пономаревых из Балашихи купила дом по льготной программе

В 2024 году Пономаревы воспользовалась сертификатом госпрограммы Московской области «Жилище» и приобрели дом площадью более 170 квадратных метров. Раньше многодетная снимала квартиру в микрорайоне Новый свет в Балашихе.

Артем и Ольга воспитывают восемь детей. Глава семьи работает на местном предприятии начальником участка, а его супруга занимается домашним образованием детей.

«Рад был поздравить Пономаревых с новосельем. В этом году они приобрели большой и красивый дом. Передал им подарки от председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и от города», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В планах у Пономаревых построить баню, установить летний бассейн и благоустроить участок.

Стать участников подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» могут семьи, в которых семь и более детей или одновременно родилось трое и более детей. Они получают 100%-ю субсидию на покупку жилья.

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