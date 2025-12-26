Многодетная семья получила новую жилплощадь в Волоколамске.

Для многодетной матери из Волоколамска настал праздник переезда: ей торжественно вручили ключи от просторной трехкомнатной квартиры. Эта помощь была оказана администрацией района, учитывая непростые жизненные обстоятельства женщины.

В преддверии Нового года многодетная мать Анастасия Голова стала обладательницей ключей от просторной трехкомнатной квартиры. Это радостное событие стало возможным благодаря поддержке местных властей.

Ранее женщина проживала в маленькой двухкомнатной квартире в селе Осташево, которую получила как сирота. Однако условия проживания стали неудобными для растущей семьи с пятью детьми. Поэтому в апреле текущего года Анастасия решила подать заявление на улучшение жилищных условий.

Вопрос решался оперативно с учетом сложных обстоятельств многодетной мамы. Торжественная передача ключей состоялась 23 декабря в городской администрации, а на вручении присутствовала лично глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Рада, что в этом году у нас появилась возможность помочь. Анастасии мы предоставили трехкомнатную квартиру. Семья уже готовится к переезду», — отметила Наталья Козлова.

Во встрече также приняли участие дети Анастасии, которым подарили новогодние подарки и пожелания счастливой семейной жизни в уютной квартире. Глава округа подчеркнула важность поддержки семей с большим количеством детей, выражая надежду, что новый дом станет источником тепла и радости для всех членов семьи.