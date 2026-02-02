Многодетная семья подключила газ по льготной программе в Коломне

Многодетная семья из деревни Щепотьево в Коломне подключила газ к своему дому. Они воспользовались льготой по областной программе догазификации.

Игорь и Яна восемь лет отапливали дом электричеством и камином. Теперь у них есть голубое топливо — газ провели 30 января.

«Мы недолго ждали. После праздников подготовили дом, а через две недели приехала бригада и пустила газ. Теперь у нас по-настоящему тепло», — рассказала мама троих детей Яна.

В компании «Мособлгаз» пояснили, что льготное подключение доступно многодетным и еще 16 категориям граждан. Главные условия: дом должен находиться в поселении с готовой газовой сетью, а заявитель — быть в нем прописанным.

«Заявку на льготу подают через Региональный портал госуслуг. После подтверждения права ее передают на исполнение», — добавили в компании.