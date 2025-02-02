Многодетная семья из Шатуры получила участок по госпрограмме

Многодетная семья из Шатуры построила дом на участке, полученном в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава муниципалитета Николай Прилуцкий побывал на новоселье.
Татьяна и Игорь Ракины решили воспользоваться программой по предоставлению земельных участков многодетным, когда в семье родился третий ребенок. В 2023 году они нашли подходящее место в деревне Бордуки. Супруги занялись организацией строительства, и через год у них появился дом.
С Татьяной и Игорем познакомился глава округа Михаил Прилуцкий. Они сообщили ему, что дети стали главными инициаторами переезда в дом на лето. Старшая дочь Маша занялась посадками арбузов и дынь. Перед этим она подробно изучила процесс.
Супруги отмечают, что жить в собственном доме лучше, чем в квартире. Ракины планируют перебраться в Бурдуки насовсем. Для этого нужно газифицировать дом, провести все коммуникации.
Семья надеется, что постепенно эти вопросы будут решены. Администрация округа пообещала помочь.
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